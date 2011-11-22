В КНУ Шевченка студенти влаштують запливи

Завтра у приміщенні спортивного комплексу КНУ ім. Т. Г. Шевченко відбудуться щорічні змагання з плавання серед збірних факультетів КНУ ім. Т. Г. Шевченко. Про це повідомляє Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Молоді Регіони».

За перше місце змагатимуться збірні усіх факультетів Київського Національного Університету імені Т. Г. Шевченко. Збірна кожного факультету складатиметься з 6 людей (3 хлопця, 3 дівчини), які будуть боротися за першість в різних категоріях.

У рамках змагань відбудеться 60 запливів серед спортсменів-студентів КНУ ім. Т. Г. Шевченко. В категоріях вільний стиль, брас та командна естафета.

Змагання відбудуться за адресою пр-т Академіка Глушкова 2-Б, корпус 10.