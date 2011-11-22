Литвин: Україна стояла, стоїть і буде стояти за рахунок мізків

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вручив кращим представникам освітянської галузі щорічні премії Верховної Ради, відповідні дипломи і нагрудні знаки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, нинішні 27 лауреатів удостоєні цієї премії за вагомий внесок у розвиток галузі освіти та особливі успіхи у здійсненні навчання і виховання учнів, вихованців, слухачів.

Вітаючи учасників урочистостей, голова парламенту висловив щиру подяку усім освітянам. «Складаю щиру вдячність 773 тисячам людей, які працюють в галузі освіти», - сказав В.ЛИТВИН, наголосивши при цьому, що «це підтвердження того, що Україна стояла, стоїть і буде стояти за рахунок мізків».

В.ЛИТВИН підкреслив, що система освіти - «це вічне», хоча «престиж цієї професії нині значно нижчий, ніж він того заслуговує». Він висловив сподівання, що увага держави до такої важливої для суспільства сфери зростатиме. Свідченням тому, за словами В.ЛИТВИНА, є збільшення бюджетних асигнувань на цю галузь, хоча вони становлять лише 6% ВВП, а не 10%, як того вимагає закон. Він нагадав, що у проекті зведеного бюджету на наступний рік передбачено на потреби освіти 93 млрд. гривень.

«Можна в кабінетах говорити про відсотки, можна скільки завгодно змагатися у обіцянках, але якщо за цим не стоятиме певна робота - нічого не буде», - сказав В.ЛИТВИН.