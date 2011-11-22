Юні науковці покажуть свої винаходи у Києві

Завтра у Києві відкриється ІІ Всеукраїнська науково-технічна виставка "Майбутнє України", яку організовує Мала академія наук України. Про це УНІАН повідомили у прес-службі організації.

На виставці будуть представлені більше сотні інноваційних та творчих учнівських проектів. Школярі 8-11 класів та студенти професійно-технічних та вищих навчальних закладів представлять свої проекти за кількома тематичними напрямками: робототехніка, машинобудування, технічна творчість, екологія, електроніка, матеріалознавство та інформаційні технології.

Велика кількість розробок молодих науковців спрямована на те, щоб полегшити життя людей з обмеженими фізичними можливостями, зазначають у прес-службі МАН. Приміром, одинадцятикласник Тимур Аббасов із Запоріжжя сконструював інвалідний візок-всюдихід. Механізм побудований таким чином, що дозволить машині пересуватися по будь-якій місцевості легко долаючи перешкоди. На свою розробку школяр вже отримав патент.

Полегшити життя інвалідів прагне і десятикласник Денис Коваленко з Полтави. Він розробив систему управління комп`ютером та побутовою технікою для людей з обмеженими фізичними можливостями. Розробка Дениса допоможе таким людям працювати та спілкуватися з навколишнім світом не виходячи з дому та докладаючи мінімум фізичних зусиль. А першокурсник з Луганська Михайло Щербін розробив кишеньковий слуховий апарат. Порівняно з аналогами прилад має кращі технічні характеристики та нижчу вартість.

Великих успіхів досягли школярі і у створенні роботів. Основне завдання їхніх розробок – допомагати людям та полегшувати побут. Наприклад, одинадцятикласники з Івано-Франківщини Андрій Стоян та Мар`яна Романович створили робота, який автоматизовано поливає вазони та квіти, залишені надовго без нагляду.

Комп`ютерні програми, розроблені юними програмістами, також можуть бути корисними суспільству. Школярка з Запоріжжя створила програму, яка допоможе швидко обробляти аналізи крові.

Велика кількість розробок молодих науковців спрямована на пошук альтернативних джерел енергії. Приміром, Анна Мулярчук з Тернопільщини презентувала проект теплового насоса. Прилад універсальний - може обігрівати будь-яке приміщення – від квартири у багатоповерхівці до великого виробництва. Особливість насосу у тому, що він працює незалежно від ґрунтового контуру. Також він економно споживає природній газ та мінімізує викиди парникового газу в атмосферу.

А винахід Віталія Доценка з Луганщини може бути використаний комунальними службами. Юнак розробив прилад автоматичного перекриття подачі питної води у квартири боржників.

Більшість розробок учнів уже готові до впровадження, - зазначив директор Національного центру «Мала академія наук України» Оксен Лісовий. За його словами, велика кількість дитячих винаходів є досить цікавими та ґрунтовними проектами, які мають бути реалізовані. "Особливо багато комп`ютерних розробок: ця галузь більш гнучка і швидко реагує на потреби суспільства", - підкреслив він.

У рамках виставки зі школярами працюватимуть представники спеціального підрозділу МАН – Центру впровадження інтелектуальної власності, який допомагає на найбільш достойні винаходи отримати патент. Загалом протягом цього року за сприяння Центру 24 українські школярі уже отримали патенти на свої розробки.

Адреса виставки - пр. Перемоги, 37 (у приміщенні Центру культури та мистецтва НТУУ КПІ)