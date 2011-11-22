У Луганському виші викладачі скаржаться на тиск і безгрошів'я

Викладачі та співробітники Східноукраїнського національного університету ім.В.Даля звернулися до засобів масової інформації з проханням допомогти «відстояти їхнє право на законно зароблену заробітну плату».

«Звертаємося до ЗМІ, оскільки вважаємо широкий розголос єдиним способом захистити себе від зростання свавілля керівництва університету. Ми не називаємо своїх прізвищ, оскільки боїмося переслідувань з боку адміністрації університету. Вже зараз співробітники відчувають жорсткий тиск з боку вертикалі ректор — декан — завідувач кафедрою. Усіх, хто відкрито висловлює своє незадоволення політикою керівництва університету в особі його ректора Голубенка Олександра Леонідовича, беруть на замітку і погрожують звільненням», — зазначено у зверненні до ЗМІ.

«З початку навчального року нам заборонили сумісництво у межах нашого університету за навчальне навантаження, виконане понад ставку, і замінили його на „більш прогресивну“, на думку головного бухгалтера університету, погодинну оплату. Значне навантаження викладач виконує за менші гроші. А те, що не входить до мізерних годин погодинки, перекидається в основне навантаження до граничного максимуму 900 годин аудиторних занять незалежно від наукового ступеня і звання викладача. Якщо ці умови не влаштовують, можеш відмовитися і залишитися на голій ставці. Але викладачі намагалися взяти навантаження більше ставки не тому, що бажали отримувати надприбутки, а з тієї причини, що в умовах зростаючих цін на все, на зарплату викладача навіть вищої кваліфікації, яка менша за середню у промисловості, вижити, не маючи додаткових доходів, дуже складно. Технічний персонал (прибиральниці, слюсарі тощо) має перейти до кінця року працювати на півставки, але при цьому зберегти за собою обсяг робіт, розрахований на ставку», стверджується у листі.

Також співробітники додали, що у п`ятницю, 18 листопада, ректор дав вказівку деканам до вівторка, 22 листопада, зобов`язати викладачів написати заяви на неоплачувані відпустки з 3-го по 13-те січня 2012 року «за власним бажанням» без збереження заробітної плати.

«Неоплачувані відпустки для викладацького складу планується зробити постійною практикою нашого університету. Зокрема, подібні заходи економії бюджету університету передбачено на травневі свята і червень 2012 року. Ми побоюємося, що якщо промовчимо, то будемо працювати безкоштовно», — заявили викладачі Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

ZN.UA