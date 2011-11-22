Прокуратура наполягає на звільненні директора школи через хабарництво

Прокуратура Тернополя ініціює звільнення з посади директора школи, яка була викрита у хабарництві.

Як повідомив кореспонденту УНІАН прокурор Тернополя Сергій БАНАХ, щодо керівника навчального закладу було порушено кримінальну справу навесні цього року, однак суд застосував до директора школи закон про амністію.

«Зараз ми спрямували листи до міського голови та начальника міського управління освіти, де закликаємо звільнити директора з посади. Адже що може бути більш аморальним, як скоєння злочину? А аморальна людина, на наше переконання, не має права займатися вихованням підростаючого покоління», – заявив С.БАНАХ.

Він наголосив, що амністія не анульовує скоєння злочину і не виправдовує особу, яка його вчинила.

Як повідомляв УНІАН, у квітні було затримано директора однієї зі шкіл Тернополя, яка вимагала 12 тис. грн. хабара від підприємця за надання в оренду боксів гаражів без орендної плати.

Передати кошти директор наказала одному із працівників школи. Прокуратура Тернополя проти обох освітян порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України.