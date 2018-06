Американський еколог прочитає в Могилянці лекцію

23 листопада американський еколог, спеціаліст з природоохорони та збереження біорізноманіття професор Джеймс Гіббс прочитає в Києво-Могилянській академії відкриту англомовну лекцію "Просто про складне: генетика у природоохороні", повідомили УНІАН у прес-центрі НаУКМА.

Професор Джеймз Гіббс викладає в Державному університеті Нью Йорк (SUNY-ESF) герпетологію та природоохоронну науку. Активно співпрацює з Колумбійським університетом та Фундацією Чарльза Дарвіна (Charles Darwin Foundation). Усе життя займається польовими дослідженнями, працює в природооохоонних проектах по всьому світу, зокрема на Алтаї та Галапагоських остовах. Автор підручника з природоохоронної науки (Fundamentals of Conservation Biology) та один з ініціаторів проекту "Мережа викладачів та експертів природоохоронної науки" (Network of Conservation Educators and Practitioners). В рамках цього проекту експерти розробляють навчальні матеріали для викладачів природоохороннї науки (Conservation Biology) для університетів по всьому світу. На кафедрі екології НаУКМА на основі цих матеріалів молода викладачка, випускниця НаУКМА Олена Тарасова розробила і третій рік поспіль викладає англомовний курс "Природоохоронна наука" для магістрів першого року навчання.

Джеймс Гіббс перебуває в НаУКМА на запрошення кафедри екології.