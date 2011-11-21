В Алчевську розбираються з «підводною течією» виборів ректора

Через майже місяць після виборів ректора в Донбаському державному технічному університеті (м. Алчевськ), міністерство освіти так і не затвердило на посаду керівника ВНЗ жодного з двох переможців голосування. Про це повідомляють "Коментарі. Луганськ" з посиланням на «Неделю».

Викладачі, які побажали залишитися невідомими, припустили, що затримка, ймовірно, пов`язана з особистими симпатіями-антипатіями чиновників міністерства.

Почесний голова студентського самоврядування Павло Лисянський підтвердив, що невизначеність з призначенням ректора викликає стурбованість у виші: «Складається враження, що існують, якісь "підводні течії", про які ми не знаємо, але вони заважають прийняти законне рішення».

У Законі про вищу освіту в Україні не вказані чіткі терміни, протягом яких міністерство має затвердити керівника вузу, однак, як показує практика, зазвичай це відбувається протягом одного-двох тижнів з моменту голосування.

Вибори ректора в Донбаському державному університеті відбулися 11 жовтня, переможців виявилося двоє. Як зазначив тоді представник міністерства освіти і науки - головний спеціаліст відділу керівних кадрів департаменту роботи з персоналом та керівними кадрами Сергій Бондарчук: «Вибори пройшли демократично, всі норми закону були дотримані, у делегатів конференції не було жодних зауважень щодо процедури проведення виборів», тому вибори визнані такими, що відбулися. Колектив зробив свій вибір - підтримав обох кандидатів, тепер експертно-кадрова комісія міністерства буде вирішувати, кого з них призначити ректором».

Проте рішення досі немає. Міністерство заявляє, що у лідера голосування недостатньо стажу. Як пише «Неделя», це тим більше дивно, що згідно закону саме міністерство ще до голосування перевіряло, претендентів на відповідність умовам конкурсу, а вони наступні: кандидат на посаду керівника вищого навчального закладу третього або четвертого рівня акредитації повинен бути громадянином України, вільно володіти українською мовою, мати вчене звання професора, науковий ступінь доктора або кандидата наук і стаж науково-педагогічної діяльності не менше десяти років. (Ст. 39 Закону України про вищу освіту).

Чому міністерство «виявило» недостатній стаж в одного з переможців лише після виборів, викликає в ДонДТУ найбільше здивування.

«Нонсенс полягає в тому, що людину допустили до участі в конкурсі, і до цього все було нормально. А після того, як конкурс відбувся, після того, як визначився переможець, з`ясувалося, що десь щось не так. Ось це найголовніша незрозуміла ситуація, чому тепер починають заявляти, що в одного з претендентів, який набрав більшу кількість голосів, не вистачає стажу. Чому це питання не піднімалося раніше. Представник міністерства, який брав участь у виборах, сказав, що все пройшло відповідно до вимог. Як тепер поєднати ці дві речі: публічне висловлювання представника міністерства і те, що тепер виявляється, що не вистачає стажу», - прокоментував ситуацію Василь Околєлов.

За його словами, в міністерство були повторно відправлені документи, які підтверджують, що науково-педагогічного стажу у основного претендента на посаду ректора, достатньо - 14 років.

«Питання зі стажем ще буде розглядатися, аналізуватися і, я думаю, що ми дійсно з`ясуємо істину», - зауважив проректор з навчальної роботи.

Конкурс на заміщення посади ректора ДонДТУ міністерство оголосило 6 вересня, до безпосередньо виборів дійшли двоє претендентів: Микола Антощенко, завкафедрою «Охорона праці» та Микола Заблодський, проректор з наукової роботи. Обидва набрали більше 30% голосів делегатів конференції. За Миколу Антощенка проголосували 67 з 122 делегатів, за Миколу Заблодського - 51 делегат. Обидві кандидатури були запропоновані міністерству. При цьому Микола Антощенко користується більшою підтримкою не тільки в стінах вузу, але й за його межами. Зокрема керівництво містоутворюючого підприємства Алчевська - меткомбінату, для якого понад півстоліття готує фахівців ДонДТУ, висловилося на підтримку Миколи Антощенка. Підтримує його і область: управління освіти і науки Луганської обладміністрації клопотало перед міністерством про підтримку кандидатури Антощенка. Представник міністерства, присутній на виборній конференції, також зазначив, що при затвердженні керівника алчевського вузу будуть братися до уваги думка колективу вузу, виражена голосуванням, і підтримка обладміністрації.