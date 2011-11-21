У Гарварді видадуть атлас Голодомору

До 80-х роковин Голодомору в Україні 1932-1933 років в Гарвардському університеті підготують спеціальний атлас, який дозволить відобразити масштаби трагедії на картах. Про це розповів доктор історичних наук, професор Станіслав Кульчицький.

"Я прийняв пропозицію Гарвардського університету буквально місяць тому брати участь у підготовці атласу Голодомору до 80-х роковин. Це буде грандіозний атлас. Я запропонував вже кілька десятків карт. На мою думку, важливою картою стануть опубліковані в Україні, США і Росії свідоцтва про конфіскацію всієї їжі, позначені в місцях перебування свідків", - сказав Станіслав Кульчицький.

За його словами, вчені, зокрема, російські, які не вважають Голодомор в Україні геноцидом, серед іншого аргументують, що немає документів про накази вилучати всю їжу в українських селян. Український історик переконаний, що не можна не брати до відома тисячі свідчень тих людей, які розповідали саме про це.

На його думку, "нам треба переконати російську громадськість і багатьох власних громадян у тому, що сталінська каральна акція була справою рук декількох вищих функціонерів".

"Якщо реальна картина Голодомору стане загальновідомою, то пам`ять про нього перестане роз`єднувати людей", - переконаний Кульчицький.

Він також повідомив, що зараз кількість публікацій у всьому світі на тему українського Голодомору вже перевищила 15 000, з них значну частину становлять спогади людей, які пережили цю трагедію.

Нагадаємо, 26 листопада в День пам`яті жертв Голодомору на території Меморіалу пам`яті жертв Голодоморів у Києві за участю керівництва країни, урядовців, інших офіційних осіб, громадськості пройдуть жалобні заходи, зокрема, скорботна хода, покладання квіткових композицій до Меморіалу.

Захід.net