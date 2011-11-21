У дитсадках Львівщини економлять на харчах

Завідуючі Бориславських садків м’ясо, рибу та молоко, які отримали минулого тижня, все ж дітям дають їсти менше норми.

Пояснюють, так змушені робити через те, що цих продуктів дуже мало. Про це повідомили журналісти телеканалу ZIK.

Як раніше розповідав «Огляд дня», у міських садках Борислава останні місяці діти взагалі їли пісну їжу, зварену на воді. Після виходу матеріалу у ефір на наступний день керівники дошкільних закладів таки отримали м’ясо, рибу та молоко. На скільки часу діти забудуть пісні каші, з’ясовувала Христина Гашенко.

За словами завідувачки дошкільного закладу № 3 м. Борислава Віри Лясоти, «на наступний день після того як у нас було телебачення, нам привезли 22 кг м’яса, 3 ящики масла, молоко. Хоча суп і варять на м’ясі, а на друге гуляш – завідуючі бориславських садків все одно економлять на цих продуктах. Кажуть – так вистачить на довше».

Заступник міського голови Сергій Оленич розповідає, у садках не було мяса, риби та молока через 170 тисяч грн минулорічного боргу перед постачальниками продуктів. Чому виник борг – запитання до минулої влади, кажуть теперішні бориславські посадовці.

Як розповів заступник міського голови Сергій Оленич, "ми замість того, щоб гасити борги цьогорічні, або харчувати дітей належним чином, гасили минулорічний борг".

В обласному управлінні освіти впевнені: тепер бориславські посадовці про дітей подбають. За словами заступника начальника управління освіти Львівської облдержадміністрації Богдана Білика, загалом видно позитивні дії і бажання влади все таки вирішувати проблеми які є. Влада не є байдужою і до ситуації, яка склалася у дошкільних закладах Борислава.