Офiцiйна заява Книги рекордів: Рекорд Пi скасовано

Керiвник «Книги рекордiв України» Iгор Пiдчибiй надiслав у засоби масової iнформацiї офiцiйну заяву «Книги рекордiв України» з приводу ситуацiї, що склалась навколо «рекорду Пi» пiсля низки публiкацiй у газетi «Експрес».

ZiK публiкує заяву мовою оригiналу.

Официальное заявления «Книги рекордiв України»

«Сообщаем всем заинтересованным лицам и организациям:

Публикации газеты «Экспресс» о деятельности Слюсарчука Андрея Тихоновича вызвали большую реакцию украинской общественности. Эфир буквально заполнен заявлениями, оценками, различными шоу по этому поводу. Суть их сводится к тому, что граждан Украины, в том числе людей заслуженных и уважаемых, а также представителей ОГВ и СМИ в очередной раз обманули.

На протяжении последних лет в Украине было проведено 3 эксперимента связанных с запоминанием больших объемов информации человеком, без применения дополнительных средств. В этих экспериментах, в качестве наблюдателей присутствовали представители Книги рекордов Украины. По результатам этих экспериментов были зафиксированы рекорды в категорию «Человек, уникальные возможности». Эти «рекорды» демонстрировал Слюсарчук Андрей Тихонович. Эти «достижения» могли бы, и остаться в Книге рекордов Украины в той же категории, но с другой расшифровкой, а именно: «Самый большой обман, представителей ОГВ, СМИ, научной интеллигенции и всех граждан Украины».

Учитывая, что согласно своих целей и задач, проект Книга рекордов Украины собирает достижения, только прославляющие и популяризирующие нашу страну, официально заявляем:

1. Все «достижения» Слюсарчука А.Т. в ходе проведенных экспериментов – рекордами больше не являются.

2. Вся информация, связанная с этими экспериментами из базы данных Книги рекордов и других носителей удалена.

Руководитель проекта Книга рекордов Украины Игорь Пидчибий»

Як вiдомо, сьогоднi зранку журналiсти газети «Експрес» оприлюднили в iнтерне i новi сенсацiйнi подробицi свого журналiстського розслiдування: два вiдомi професори так званої «експертної комiсiї» визнали, що не лише не перевiряли здiбностей Слюсарчука, а й узагалi не бачили його «рекорду».

«Я в iнтернетi, на сайтi «Книги рекордiв», знайшов протокол реєстрацiї цього рекорду. Там справдi є моє прiзвище. Але я офiцiйно заявляю, що не був на тому засiданнi, на тому «експериментi». I нiякi протоколи не пiдписував», – каже Роман Базилевич, доктор технiчних наук, професор. «Крiм того, моє прiзвище в протоколi спотворено. Там написано БазЕлевич, а моє прiзвище – БазИлевич. Якби пiдписував якийсь протокол, то, повiрте, я цю помилку виправив би, – додає спiврозмовник. – Хотiв би я подивитися на оригiнал протоколу i на свiй пiдпис, якого не ставив. Це вiдверта пiдробка!»

Ще один науковець, чиє прiзвище також фiгурує у протоколi фiксацiї рекорду, теж заперечив свою присутнiсть на «експериментi», який назвали «Рекорд у категорiї «Людина, унiкальнi можливостi». «Мене запрошували до цiєї комiсiї, i я мав там бути. Але саме на тiй подiї не був, бо мав особистi невiдкладнi справи. Хоча потiм в iнтернетi прочитав, що я нiбито був присутнiй», – каже Петро Каленюк, доктор фiзико-математичних наук, професор.

Як вiдомо, 16 листопада Галицький районний суд Львова пiдтримав подання слiдчого й обрав для псевдопрофесора Андрiя Слюсарчука запобiжний захiд у виглядi тримання пiд вартою на час слiдства. Це трапилось пiсля серiї резонансних публiкацiй у газетi «Експрес», у яких журналiсти «Експресу» встановили, що в Андрiя Слюсарчука немає жодної медичної освiти, усi його медичнi дипломи – пiдробленi. Журналiсти також стверджують, що результатом дiяльностi псевдолiкаря стало калiцтво десяткiв обдурених ним людей, а також – щонайменш три смертельнi випадки.