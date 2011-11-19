На Донбасі через паперову тяганину вже місяць не працює школа

Школу в селі Новоселівка, закрили з початком опалювального сезону, і вже місяць не можуть відкрити. У минулому році тут сталася аварія, вибухнула котельня, загинув кочегар. Обласна рада виділила гроші - побудували сучасну котельню, але так і не підключили, немає дозволу на експлуатацію. 176 учнів розподілили по сусідніх школам і дитячим садкам, повідомляють "Подробиці".

Старшокласників возять на навчання в сусіднє село Мирне. Щоб встигнути на шкільний автобус, діти змушені прокидатися вдосвіта, а додому повертатися коли стемніє. Але це ще півбіди, кажуть батьки. Дорога між селами розбита, там часто відбуваються аварії.

Усі ці незручності через паперову тяганину, нарікають батьки. Кажуть, щодня дзвонять в райвно, благають чиновників запустити котельню.

Прискорити процес неможливо, кажуть в облуправлінні капітального будівництва. Треба чекати: 24-го листопада, на сесії обласної ради котельню повинні передати на баланс району. А вже потім місцева влада оголосить тендер на закупівлю палива.

"Це механізм, без якого неможливо експлуатувати дану котельню відділу освіти. У нього немає на балансі цієї котельні, і він не має права закуповувати паливо і списувати бюджетні гроші", - розповів Олег Винокуров, заступник начальника головного управління капбудівництва Донецької облдержадміністрації:

Батьки Новоселівський школярів побоюються, що тяганина затягнеться до нового року. А якщо місцеві чиновники вирішать заощадити кошти на паливо, то і до весни.