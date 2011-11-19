На дороги Тернопільщини вийшли юні даїшники

У Тернополі та селах Тернопільського району в рамках Всесвітнього тижня безпеки дорожнього руху разом з інспекторами Державтоінспекції дороги патрулюють юні інспектори руху.

Як повідомив кореспонденту УНІАН заступник начальника обласного управління ДАІ Віктор МОРОЗ, ініціаторами спільного патрулювання на дорогах обласного центру та Тернопільського району стали діти, які навчаються в гуртку «Юні інспектори руху».

«Попередньо вони ретельно готуються, оскільки саме їм після зупинки автомобіля інспектором ДАІ згодом доводиться пояснювати водієві, яке саме порушення він здійснив і до чого воно може призвести», – сказав В.МОРОЗ.

За його словами, звернення дітей дотримуватися правил дорожнього руху водії та пішоходи сприймають сердечніше, бо діти, окрім вручення пам’яток, просять також про своє безпечне майбутнє.

«Юні інспектори особливо прагнули потрапити на ці ділянки, які є набільш проблемними у плані аварійності. Тому до ведення роз’яснювальної роботи серед водіїв та пішоходів школярів-інспекторів ми залучили зокрема на дорогах в селах Біла, Великі Гаї та на Збаразькому кільці у Тернополі», – зазначив В. МОРОЗ.

Він запевнив, що такі акції не проходять безслідно, оскільки багатьом порушникам звернення дитини запам’ятовується надовго.

«Водії чи пішоходи задумуються над своєю поведінкою, і це вже результат. А результати нам дуже потрібні, аби 20 листопада у Всесвітній день пам’яті жертв ДТП ми згадували якомога менше людей, котрі не повернулися з доріг», – каже В.МОРОЗ.

Цього дня, зазначив він, тернопільська автоінспекція закликала усіх водіїв проявити солідарність і в знак пам’яті про загиблих ввімкнути під час руху ближнє світло фар.