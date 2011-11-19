В Алчевську у виховательки дитсадка виявили відкриту форму туберкульозу

В Алчевську у виховательки дитячого садочка виявили відкриту форму туберкульозу, повідомляє ТСН.

У заручниках сухот опинилися 150 малят від трьох до шести років та всі працівники садочка. Всіх їх терміново обстежують на наявність недуги - беруть аналіз крові та роблять рентген.

Тим часом дошкільний заклад працює у звичайному режимі. Батьки своїх дітей звідти не забирають.

У дитсадку вже провели загальну обробку - так звану заключну дезінфекцію, повідомила завідувач дитячого садочка №19 Наталя Богданова

Результати всіх обстежень стануть відомі наступного тижня. Залежно від них стане зрозумілою подальша тактика. Зокрема, можуть створити при садку санаторну групу, де дітей одразу й лікуватимуть.

19-річна вихователька, яка щойно закінчила педагогічний коледж, на роботу влаштувалася у вересні. Пройшла обов`язковий медогляд, робила флюорографічне обстеження та навіть кілька разів зверталася до лікарів зі скаргами на кашель і температуру. Проте туберкульозу в неї не виявили.

Лікарі зі свого боку запевнили, що не могли прогавити хворобу, просто це швидкоплинна форма сухот.

"Туберкульоз може розвиватися дуже швидко, і рорзпад тканин може відбутися за декілька діб. Туберкульоз - підступна хвороба", - пояснила заступник головного лікаря обласного тубдиспансеру Людмила Большак.