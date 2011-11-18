Пшонка відкрив готель-гуртожиток у Харківській юракадемії

Сьогодні у Харкові при Інституті підготовки кадрів для органів прокуратури Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» відкрито готельний комплекс.

Як передає кореспондент УНІАН, у готельному комплексі проживатимуть студенти Юракадемії, яким сьогодні було вручено ордери на поселення, а під час проведення Євро-2012 у Харкові він буде використаний для розміщення іноземних гостей.

«Відкриття цього гуртожитку є великою подією для нашої Юридичної академії. Ми йшли до цього кілька років. У цьому гуртожитку є всі умови для того, щоб комфортно жити й навчатися: він поєднаний переходом із навчальним корпусом, у кожній кімнаті є вихід до мережі Інтернет. Також відкриття цього гуртожитку вирішує проблему житла для університету. Це дуже важливо, оскільки 95% студентів денного відділення – з інших міст та областей України», – сказав ректор академії Василь ТАЦІЙ.

За його словами, готель споруджений в рамках підготовки до Євро-2012 і відповідає вимогам УЄФА до об`єктів такого типу. Загальна вартість проекту - близько 63 млн. грн.

Готель розрахований на 1230 місць, має одно- і двомісні номери з усіма зручностями. У приміщені є, зокрема, спортивні зали, плавальний басейн, і воно «дає унікальні можливості для проживання не лише студентів, а й для розміщення гостей Євро-2012».

В урочистій церемонії відкриття готелю взяли участь: Генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА, який відвідав Харків з нагоди Міжнародного дня студента і 207-ї річниці Юракадемії, випускником якої він є, голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, голова Харківської обласної ради Сергій ЧЕРНОВ, харківський міський голова Геннадій КЕРНЕС.

Виступаючи на відкритті готелю, В.ПШОНКА, зокрема, заявив, що керівництво Генеральної прокуратури високо оцінює навчальний процес в Юридичній академії. «Я сьогодні тут побачив бажання вчити і вчитися, і з задоволенням кажу величезне дякую керівництву академії за той навчальний процес, який створено в цьому навчальному закладі», – сказав В.ПШОНКА.

За словами Генпрокурора, щороку 350 випускників академії йдуть працювати в органи прокуратури. Сьогодні у вузі отримують юридичну освіту 1500 студентів, які направлені обласними прокуратурами для навчання і після отримання дипломів будуть прийняті на роботу.