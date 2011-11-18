Протест іспанських студентів переріс у сутички з поліцією

У сутички з поліцією переріс протест іспанських студентів. За ґрати потрапили щонайменше шестеро, повідомляє 5 канал.

Тисячі юнаків та дівчат пройшли маршем вулицями Мадрида. Вони вимагали від місцевої влади не скорочувати витрати на освіту. Близько сотні молодих активістів спробували продовжити акцію протесту на сходах Конгресу, та поліцейські їх розігнали.

"Освіта повинна бути якісною і доступною для усіх. А нововведення влади означають, що люди, які не мають грошей, не зможуть вчитися самі і забезпечити навчання своїм дітям. Це неправильно, адже гарна освіта - запорука розвитку суспільства", - сказала студентка Патриція.

Найближчими вихідними в Іспанії відбудуться парламентські вибори. За попередніми опитуваннями, лідерирує опозиція, а вона обіцяє ще більше знизити фінансування шкіл та університетів.