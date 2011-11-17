Масові протести студентів охопили більше 60 міст Італії

Тисячі студентів влаштували масові демонстрації в більш ніж 60 містах Італії, в тому числі Римі, Мілані, Турині, Палермо, Неаполі та інших, виступаючи проти економічної політики та антикризових заходів уряду.

Уже через годину після початку маніфестацій в кількох місцях були зафіксовані зіткнення молодих людей з поліцією. Є кілька постраждалих - в Мілані та Палермо.

У Мілані на вулиці вийшли більше 2,5 тисяч людей. Він зібралися біля будівлі провідного економічного вузу країни - Університету Бокконі, президентом якого в останні роки був новий прем`єр-міністр Італії Маріо Монті.

Студенти несуть плакати "Захопимо вулиці" (за аналогією з відомою акцією руху "Захопи Уолл-стріт") і "Ми не будемо платити за кризу".

Як згадали місцеві ЗМІ, молодь не випадково обрала для своєї загальнонаціональної акції протесту 17 листопада - саме в цей день в 1939 році в Празі похорон убитого студента переріс в гігантську маніфестацію, в результаті якої 1200 студентів були заарештовані і відправлені в концтабори.

Нагадаємо, 12 листопада прем`єр Італії Сильвіо Берлусконі залишив свою посаду. Його відставці передувало ухвалення парламентом закону, спрямованого на стабілізацію економічної ситуації в країні, який включає в себе, зокрема, погоджені з керівництвом ЄС антикризові заходи.

Наступником Берлусконі став Маріо Монті. Він пообіцяв, що Італія "спільними зусиллями" впорається з кризою. Люди очікують, що уряд вдасться до таких жорстких заходів економії, як раніше була змушена зробити влада Греції, що призвело до численних страйків та акцій протесту в країні.

ТСН