Янукович обіцяє підвищення стипендій

У 2012 році студентські стипендії будуть підвищуватися до рівня прожиткового мінімуму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це глава держави Віктор ЯНУКОВИЧ сказав журналістам в Одесі.

Він зауважив, що саме таке підвищення стипендій передбачає законопроект про вищу освіту.

«Надзвичайно важливо, що у проекті закону це передбачено. Зараз ми дуже швидко наближаємося до цієї мети», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.