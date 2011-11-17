Мажор на джипі збив учительку та коваля на зупинці

У Куйбишевському районі Донецька водій автомобіля «Toyota Sequoia» на смерть збив двох людей на зупинці.

Як повідомляє газета «Сегодня» (№ 258), трагедія сталася 15 листопада о 15.50.

«Водій не впорався з керуванням, переїхав стрічну смугу, виїхав на тротуар протилежної частини дороги, де і здійснив наїзд. Загинула жінка, 1974 року народження, і чоловік, 1954 року народження», - говориться в зведенні облДАІ.

Загиблу під колесами джипу вчительку фізкультури школи № 83 мають поховати сьогодні на Мушкетовському кладовищі.

Другою жертвою став 57-річний чоловік. Його рідний брат у момент аварії був поруч і вцілів, тому що встиг зробити крок у бік.

Винуватець ДТП, 29-річний житель Донецька після аварії вийшов з автомобіля, почав телефонувати, і до нього приїхали двоє дівчат і адвокат.

Адвокат, за словами свідків, сказав йому: «Говорити будеш, що у момент аварії ти знепритомнів».

Очевидці бачили, що машина рухалася на великій швидкості, більш як 100 км/год.

Присутні на місці ДТП кілька десятків чоловік хотіли влаштувати самосуд, вони говорили, що винуватець - син директора одного з комбікормових заводів області.

Міліція відмовилася називати «Сегодня» ім`я водія. «За фактом ДТП порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу (від 5 до 10 років позбавлення волі). Зараз проводяться численні експертизи. Тільки після цього можна буде заявляти про причини цієї аварії, і хто в ній винен», - пояснив начальник Відділу зв`язків з громадськістю ГУ МВС у Донецькій області Ігор ДЬОМІН.