Янукович радить зважати на думку молоді

Влада приділятиме належну увагу забезпеченню умов для успішної самореалізації молоді.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, на цьому наголосив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ під час урочистостей з нагоди присвоєння Військовому інституту Одеського національного політехнічного університету статусу академії.

«Незабаром саме ваше покоління визначатиме обличчя нашої країни. Влада має постійно зважати на думку молоді, створювати належні умови для її самореалізації», – сказав він.

В.ЯНУКОВИЧ привітав курсантів академії з Днем студента, побажавши молодим людям успіхів у навчанні та професійному становленні.

Він також оглянув навчальні корпуси академії та музей історії закладу.