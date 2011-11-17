УКУ співпрацюватиме з грузинським університетом
Обмінюватимуться студентами і не тільки...
|Ректор грузинського Університету Важа Вардідзе та перший проректор УКУ Тарас Добко
Угода передбачає обмін викладачами та студентами між обома університетами, організацію спільних магістерських програм, наукових досліджень.
«Грузинська сторона зацікавлена, щоб студенти могли брати участь у літніх школах УКУ, конференціях, програмах обміну, – розповідає перший проректор УКУ Тарас Добко. – Ми також можемо поділитися досвідом діяльності Католицького університету в Україні».
Серед спільних проектів – проходження практики студентів УКУ в Грузії.
«Ця країна має великий досвід реалізації соціальних проектів, протидії корупції тощо. Грузія у багатьох аспектах є цікавою для України, бо у своїх реформах вона пішла далеко вперед. А співпраця з Університетом ім. Сулхана-Саби Орбеліяні стане майданчиком для взаємних контактів», – пояснює перший проректор УКУ.
Активна співпраця Українського католицького університету з Університетом у Тбілісі триває з 2004 року: «Цікаво, що першим, хто розпочав цю співпрацю від УКУ був теперішній Патріарх УГКЦ Святослав (Шевчук), який разом з кількома викладачами Українського католицького університету читав курси в Університеті у Тбілісі. Згодом кілька інших викладачів продовжили цю співпрацю», – розповідає Тарас Добко.
Університет ім. Сулхана-Саби Орбеліяні (до 2009 року Інститут богослов’я, філософії та культури «Сулхана-Саба Орбеліяні») розпочав свою діяльність із двох факультетів – теологічного та правничого. «Університет був створений при католицькій єпархії у Тбілісі. Цей навчальний заклад покликаний не лише готувати кадри для Церкви, а й поєднувати вишкіл у світлі християнських цінностей з традиційними світськими освітніми напрямками чи професіями. Для УКУ – це близький досвід. Ми би також могли поділитися здобутками, перспективами з нашими колегами із Грузії», – вважає Тарас Добко.