У День студента молодь завалить Табачника скаргами

Незалежна студентська профспілка “Пряма дія” сьогодні збирає студентів на флеш-моб “Скаржіться”.

“Чиновники з Міністерства освіти кажуть: усе йде за планом. Жодних проблем, усі задоволені. Скарг не надходить. Так давайте завалимо їх скаргами! Адже кожен із нас має що сказати про справжній стан речей і за що “подякувати” чиновникам із міністерства», - йдеться на сайті організаторів.

Студенти планують о 15.00 прийти під стіни Міносвіти зі своїми скаргами та причепити їх на паркан біля відомства. Після чого дістати плакати, фаєри та банери й почати “відзначати День студента на барикадах під МОН”.

Як наголошують організатори, студентів обурює скандальний законопроект «Про вищу освіту», який вже знаходиться у парламенті. Зокрема, норми про можливість в ручному режимі змінювати порядок нарахування стипендій, необмежену можливість піднімати плату за навчання, та тотальний контроль Міністерства над освітнім процесом;

Та навіть без цих нововведень, відзначають у “Прямій дії”, порушення прав студентів у навчальних закладах давно стало нормою та набуло системного характеру.