На Буковині 80 відсотків учнів записали до спецмедгруп

Після смерті школяра на уроці фізкультури на Буковині дітей масово почали записувати до спецмедгруп. Зокрема, у Герцаївському районі Чернівецької області ця цифра становить 80%, пише "Молодий буковинець".

- Якщо раніше мало хто з дітей проходив медогляд, то тепер усі батьки масово почали відправляти своїх дітей на медогляд, причому поглиблений, - розповідає начальник Герцаївського районного відділу освіти Марія ВІЗІТІВ. – Через це у лікарнях навіть утворилися черги. А медики у свою чергу, щоби перестрахуватися, записали до підготовчої та спецмедгрупи 80 відсотків школярів району.

Тепер із 25 учнів у класі – лише один здоровий. За результатами проби Руф’є дитина здорова, а після медогляду виявляється, що вона вже в спецмедгрупі. Як таке може бути? Я з такими висновками не згідна. Така політика – не вихід, вона не призведе до покращення стану здоров’я дітей. А тепер на фізкультурі нема з ким займатися і нікого відправити на змагання. Була днями в одній зі шкіл. Бачу – коридорами ходять на вигляд веселі, здорові діти, і при цьому вони – у спецгрупі.

Не задоволені цим і самі батьки учнів, каже Марія Візітів. Адже тим дітям, які належать до підготовчої та спецмедгруп, оцінки на уроках фізкультури не ставлять. Пишуть лише «зараховано». А це означає, що у шкільному атестаті, середній бал якого враховується при вступі, з фізкультури – нуль.