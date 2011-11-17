Студентів змусять ходити на навчання по суботах через Євро-2012

Попри обіцянки міністра освіти Дмитра Табачника про те, що проведення чемпіонату Євро-2012 не позначиться на навчальному розкладі, студенти КНУ ім. Т. Шевченка за розпорядженням ректора Губерського будуть 2 тижні відпрацьовувати пари по суботах.

Сьогодні сайт КНУ ім. Т. Шевченко опублікував офіційне розпорядження ректора університету Леоніда Губерського, пише Дело.

Згідно з документом, для виконання навчальних планів і координації навчального часу на всіх факультетах і у всіх інститутах університету у студентів денної форми навчання буде введено відпрацювання 14 навчальних днів по суботах.

На сайті КНУ опублікували детальний план відпрацювання всіх днів, які будуть відняті у студентів у зв`язку з проведенням чемпіонату з футболу Євро-2012 в навчальному 2011-2012 році.

Незважаючи на те що ще цієї весни міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро Табачник заявляв, що проведення чемпіонату не позначиться на навчанні школярів і студентів, це таки сталося.

За його словами, не повинні були з`явитися відпрацювання навчальних годин по суботах і в будь-які інші дні. Згідно з пропозиціями міністра, для навчальних закладів було рекомендовано лише збільшення кількості занять на день і посилення інтенсивності програм.

Таким розпорядженням студентів позбавили субот протягом усіх трьох місяців - лютого, березня і квітня.

Крім того, в складній ситуації опиняються студенти випускних курсів, яким, крім стандартного підсумкового контролю на сесії, потрібно буде здавати державні і випускні іспити в стислі терміни.

Зазначимо, що студенти Київського національного університету культури і мистецтв навчаються по суботах, починаючи з 1-го вересня.

Українська правда. Життя