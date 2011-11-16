У Тернополі частину школи перетворять на медзаклад

Тернополі в приміщенні школи №27 облаштують амбулаторію сімейного лікаря.

Як передає кореспондент УНІАН, рішення про передачу другій міській лікарні частини приміщення школи площею 195,4 кв. м прийняли учора депутати міської ради.

Лікарня розпоряджатиметься цим приміщенням на умовах безоплатного користування впродовж десяти років.

В амбулаторії працюватимуть двоє лікарів, тут можна буде зробити кардіограму, здати аналіз крові, повністю пройти загальне обстеження.

«Школа №27 розміщена у спальному масиві. Звідти людям вкрай важко діставатися до другої лікарні. Тому для кращого медичного забезпечення жителів цього району – а це 4 тис. тернополян – вирішили створити амбулаторію сімейного лікаря загальної практики», – зазначив начальник міського Управління охорони здоров’я Ростислав ЛЕВЧУК.

На реконструкцію приміщення з міського бюджету виділили 60 тис. грн. За ці кошти повністю проведуть реконструкцію та облаштують приміщення усім необхідним медобладнанням.