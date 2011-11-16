Студенти проведуть виставку “зброї” під офісом ПР

У середу, 16 листопада, о 14:00 під офісом Партії Регіонів (вул. Липська, 10) студентами буде продемонстрована справжня “зброя”, виготовлена для законного спротиву антистудентським, антиосвітнім та антинародним діям влади, повідомили УНІАН у прес-службі громадянського руху “Відсіч”.

“У зв’язку із наміром Партії регіонів прийняти табачниківський законопроект “Про вищу освіту”, яким знищується автономія університетів, студентське самоврядування, чесний вступ до університетів, а також у відповідь на заяву Віктора Януковича про те, що в Україні закуповується зброя для скоєння нападів на органи влади, студенти заявляють, що самовіддано використають всі знаряддя ненасильницького спротиву для знищення рейтингу партії влади та викриття її антинародної політики”, – йдеться у заяві “Відсічі”.

Молодь організовує виставку арсеналу засобів, які вони використовують у відстоюванні своєї громадянської позиції: листівки, плакати, звернення. Тим самим вони продемонструють, що на відміну від влади, яка страждає на усілякі фобії у зв’язку з протестами населення проти її політики, студентство добивається своїх цілей винятково конституційними засобами.

Студенти вважають, що влада, яка вперто не бажає дослухатися до голосу громадськості, що протестує проти міністерського законопроекту, не залишає людям іншого вибору, як виступити проти неї.