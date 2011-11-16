У Баку розігнали молодіжних активістів

У вівторок в Баку поліція розігнала акцію протесту активістів молодіжних організацій опозиційних партій Азербайджану.

Як передає кореспондент Радіо Свобода, близько трьох десятків молодих людей спробували зібратися перед бакинською мерією, щоб висловити протест проти заборони мітингів у центрі столиці.

Вони також вимагали звільнення близько 20 активістів засуджених за участь у демонстраціях в Баку навесні цього року. Акція протесту була приурочена до візиту 15 листопада в Баку Верховного представника Європейського союзу із зовнішньої політики Кетрін Ештон.

Однак посилені наряди поліції і особи в штатському не дозволили активістам наблизитися до будинку мерії. Вони розігнали учасників акції, застосувавши проти них силу. Багато учасників пікету затримані. У поліції пояснили ці заходи тим, що акція не була санкціонована владою.

Влада Азербайджану ось уже 4 роки забороняє мітинги в центрі Баку і пропонують опозиції проводити акції на околицях міста.