На Кіровоградщині судитимуть завуча, що вимагав гроші з батьків

На Кіровоградщині судитимуть заступника директора однієї зі шкіл Олександрії, який вимагав з батьків гроші за навчання їхніх дітей.

Про це кореспондента УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Кіровоградської області

Внаслідок незаконних дій службової особи матеріальних збитків було завдано 98 учням на загальну суму близько 20 тис. грн.

Кримінальну справу було порушено за фактом протиправної вимоги оплати за навчання у державному навчальному закладі за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.183 Кримінального кодексу України. (Карається штрафом до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років – УНІАН).