У прокуратурі закриття школи у Донецьку визнали порушенням Конституції

Прокуратура Донецької області винесла протест на рішення міської ради Донецька, яка має намір ліквідувати школу № 111 вже впродовж цього навчального року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької облорганізації партії «Фронт Змін», така відповідь одержана на депутатський запит лідера партії Арсенія ЯЦЕНЮКА до генерального прокурора України.

Під час перевірки прокуратура Донецької області встановила, що навесні міськрада ухвалила рішення про закриття школи з 1 липня 2011 року, але незгодні батьки оскаржили це рішення у Ворошиловському районному суді Донецька. Суд припинив дію цього рішення міськради і заборонив закривати школу.

1 вересня двері школи № 111 відкрилися для учнів, і дітям не довелося переходити в іншу школу, яка перебуває в аварійному стані.

Проте Донецька міськрада 23 вересня своїм рішенням вилучила з попередньої постанови дату ліквідації. «Таким чином, депутати намагалися зробити рішення міськради про ліквідацію школи безстроковим, щоб закрити її в слушний для влади час - навіть посеред навчального року», говориться в повідомленні.

Прокуратура визнала це рішення Донецької міськради порушенням Конституції України і опротестувала рішення про вилучення з документа дати ліквідації школи.

Довідка УНІАН. У Донецькій області в 2011 році планувалося закриття 26 загальноосвітніх шкіл. За інформацією прес-служби Донецької облдержадміністрації, закриття навчальних закладів відбувається згідно з розробленою «Регіональною дорожньою картою з оптимізації мережі бюджетних установ і витрат місцевих бюджетів на їх утримання».