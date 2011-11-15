Лауреатом премії Данте Аліг’єрі стала російська поетеса

У Римі оголосили лауреата премії Данте Аліг’єрі. Ним стала російська поетеса Ольга Седакова, яка раніше вже ставала за свою діяльність як літератора та перекладача лауреатом премії Андрія Білого, європейської премії за поезію і премії Олександра Солженіцина.

Цього року премія імені автора "Божественної комедії" вручається вперше: вона заснована в рамках культурної ініціативи Laurentum, пише Дзеркало тижня із посиланням на znaki.fm.

Журі Premio Laurentum обирає лауреатів цілої низки премій, до яких цього року додалася ще одна — вона покликана звернути увагу громадськості на поетів і письменників, чия творчість за своєю культурною значущістю досягає міжнародного рівня та здійснює істотний внесок у мистецтво як таке.

Премія Данте Аліг`єрі, відповідно до своєї назви, покликана відзначати досягнення таких поетів і літераторів, які звертаються до серйозних проблем людського буття, створюючи твори, які зрозумілі різним поколінням і виражають їхню спадкоємність.

Як заявили представили журі Premio Laurentum на чолі з головою Давиде Рондоне, твори Ольги Седакової "досконало висловлюють поезію як мандрівку до центру людського призначення, оновлюючи досвід нашого найвищого поета Данте Аліг`єрі".

У творчості Седакової спадкоємність поколінь, дійсно, виражена якнайкраще — вона з`єднує багатовікові традиції від середньовічних слов`янських церковних пісень до сучасного європейського неокласицизму. Першу збірку віршів поетеси, "Ворота, вікна, арки", було видано в Парижі у 1986 році.

Минулого року в Росії випустили чотиритомну збірку творів Седакової, включаючи перекази (поетеса відома також як перекладач — Седакова перекладала на російську у тому числі і Данте, а також Франциска Ассизького, Емілі Дікінсон, Мартіна Хайдеггера, Т.С.Еліота).

Нагородження лауреатів премій культурної ініціативи Laurentum відбудеться в Римі 12 грудня на історичному місці Храму Адріана на Пьяцца ді П`єтра.

Українська правда. Життя