У Харкові за грабіж затримали чотирьох іноземних студентів
11:47, 15 листопада 2011Освіта
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Відібрали у 22-річної дівчини сумку
У Харкові працівники міліції за грабіж затримали чотирьох іноземних громадян.
Як підтвердили кореспондентові УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, чоловіки віком від 17 до 21 років виявилися студентами одного з вищих навчальних закладів міста.
Встановлено, що вони 13 листопада на вулиці відібрали в 22-річної безробітної місцевої жительки сумку з мобільним телефоном та особистими речами.
Наразі викрадене вилучено. Порушено кримінальну справу.
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