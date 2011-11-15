У Харкові за грабіж затримали чотирьох іноземних студентів

11:47, 15 листопада 2011
Освіта
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Відібрали у 22-річної дівчини сумку

У Харкові працівники міліції за грабіж затримали чотирьох іноземних громадян.

Як підтвердили кореспондентові УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, чоловіки віком від 17 до 21 років виявилися студентами одного з вищих навчальних закладів міста.

Встановлено, що вони 13 листопада на вулиці відібрали в 22-річної безробітної місцевої жительки сумку з мобільним телефоном та особистими речами.

Наразі викрадене вилучено. Порушено кримінальну справу.

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