ЗМІ: До шкільних їдалень у Києві доходить лише 50% бюджетних грошей

Численні перевірки показали, що лише 50% бюджетних коштів у Києві доходить за призначенням — на харчування учнів. Та й то — на папері.

Решта коштів йдуть на такі милі дрібнички, як канцтовари для офісу, корпоративні посиденьки, телефонний зв`язок і тощо, пише ZN.UA.

«Якщо хтось думає, що на скромних дитячих обідах не можна заробити на хліб із маслом та ікрою, — він глибоко помиляється. Хоч фірми-постачальники постійно нарікають на життя і стверджують, що вони на волосок від банкрутства, — вклинитися в цей бізнес новачку майже неможливо: 28 підприємств різної форми власності (комунальної, приватної) міцно зайняли свої позиції. Цей інтерес легко зрозуміти — столиця має чималий освітній потенціал: у нас діють 416 загальноосвітніх шкіл, понад 500 дитячих садків і 40 навчальних закладів інтернатного типу», — відзначає автор.

Для перевірки якості харчування в грудні минулого року Київрада створила спеціальну комісію. Депутати зазначають, що, попри численні перевірки контрольних органів, досі так нікому й не вдалося розібратися у схемах, за якими організатори харчування ведуть роз­ра­хунки накладних витрат: «На даний період вони складають 50% від суми, виділеної на безкоштовне харчування для шко­лярів 1–4 класів. Тобто із 7 грн. в день дитина отримує харчування всього лише на 3,50 грн».