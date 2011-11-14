Азарова просять ініціювати відставку Табачника

20:22, 14 листопада 2011
Освіта
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Через наслідки закриття шкіл у Макіівці

Члени групи «Наша Україна» у Верховній Раді Зіновій ШКУТЯК, Андрій ПАРУБІЙ та Лілія ГРИГОРОВИЧ звернулися до прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА з вимогою негайно втрутитись у ситуацію довкола закриття загальноосвітніх шкіл у Макіївці Донецької області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Наша Україна», вони звернули увагу прем’єра на те, що в результаті невиконання владою обіцянок, даних під час необґрунтованого закриття низки українських шкіл Макіївки, та в результаті переведення дітей до інших навчальних закладів безпеку і життя дітей поставлено під загрозу.

Крім того, народні депутати закликали М.АЗАРОВА ініціювати звільнення з посад міністра освіти і науки, молоді та спорту України Дмитра ТАБАЧНИКА та голів держадміністрацій, через безвідповідальність та недбалість яких було поставлено під загрозу безпеку та життя учнів.

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