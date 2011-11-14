У МНС уточнили: на Житомирщині згоріла не школа, а господарча будівля

У селищі Першотравенськ Житомирcької області вчора згоріла не школа, а господарча будівля на її території.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби Головного управління МНС України в Житомирській області.

За даними прес-служби, вогнем знищено господарчу споруду, а будівля самої школи не постраждала.

«Причина займання встановлюється", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 13 листопада прес-служба МНС повідомила, у селищі Першотравенськ згоріла школа.

За їх даними, пожежа в одноповерховій дерев’яній загальноосвітній школі І-ІІІ ступеня виникла 13 листопада о 01.00. У будівлі була розташована також їдальня школи, продуктовий магазин та кімната будівельників.

За даними МНС, загиблих та постраждалих внаслідок пожежі немає.