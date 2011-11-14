Серед загиблих у ДТП в Миколаївській області - троє школярів

З чотирьох загиблих у ДТП, що сталася в ніч на 13 листопада в Доманівському районі Миколаївської області, троє - неповнолітні.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Державтоінспекції в Миколаївській області.

За їх даними, всього в машині знаходилося шість чоловік. Внаслідок зіткнення автомобіля „Москвич-412” з деревом загинули четверо пасажирів: дві учениці 9-го класу Доманівської школи №1, учень 10-го класу Доманівського районного навчально-виховного комплексу і 20-річний безробітний.

Згідно з повідомленням, 19-річний водій залишив місце пригоди до приїзду слідчо-оперативної групи. Вранці правоохоронці затримали його в одному з будинків села Зелений Яр, після чого доставили в Доманівську центральну районну лікарню для лікування травм, одержаних внаслідок аварії.

Також уранці в Доманівську центральну районну лікарню за медичною допомогою звернувся п`ятий пасажир автомобіля – 21-річний молодий чоловік, якого госпіталізували.

Усі пасажири автомобіля - жителі села Зелений Яр Доманівського району Миколаївської області. Вони поверталися додому автомобілем „Москвич-412” з дискотеки з боку смт Доманівка. З невідомих причин машина з`їхала в кювет і врізалася в дерево.

У справі продовжується слідство.

Як повідомляв УНІАН, 12 листопада о 23.30 поблизу селища Доманівка на автотрасі Первомайськ-Олександрівка в Миколаївській області сталася аварія, внаслідок якої 4 людей загинуло і 1 – постраждала. Водій легкового автомобіля „Москвич-412” не справився з керуванням, з`їхав у кювет, де врізався в дерево.