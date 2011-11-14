Табачник пропонує на карантині навчати школярів по телевізору
14:41, 14 листопада 2011Освіта
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Лист міністерства до керівників місцевих адміністрацій
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту під керівництвом Дмитра Табачника рекомендує школам на час карантину переходити на дистанційне навчання.
Про це йдеться в листі міністерства до керівників місцевих адміністрацій.
У зв`язку зі зростанням захворюваності на грип та ГРВІ Міністерство рекомендує проводити профілактичні заходи і припиняти навчальний процес.
На час карантину рекомендується ввести дистанційне навчання школярів за індивідуальними планами, а також "використовувати для проведення відкритих уроків навчальні програми регіонального телебачення".
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