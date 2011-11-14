Табачник пропонує на карантині навчати школярів по телевізору

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту під керівництвом Дмитра Табачника рекомендує школам на час карантину переходити на дистанційне навчання.

Про це йдеться в листі міністерства до керівників місцевих адміністрацій.

У зв`язку зі зростанням захворюваності на грип та ГРВІ Міністерство рекомендує проводити профілактичні заходи і припиняти навчальний процес.

На час карантину рекомендується ввести дистанційне навчання школярів за індивідуальними планами, а також "використовувати для проведення відкритих уроків навчальні програми регіонального телебачення".

ТСН