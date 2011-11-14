ЮНЕСКО назвало п’ятірку видатних жінок-науковців
Кожна отримає 100 000 доларів
Названі імена п`яти видатних жінок-учених з різних країн світу, які удостоєні премії ЮНЕСКО 2012 року в області наук про життя.
У висуненні кандидатів на присудження цих премій беруть участь близько тисячі вчених, що представляють міжнародну наукову громадськість.
Потім незалежне міжнародне журі під головуванням професора Гюнтера Блобеля (лауреата Нобелівської премії 1999 року з медицини) вибирає п`ять лауреатів.
Крім відзнаки, кожен з лауреатів отримає премію у розмірі 100 000 доларів.
Лауреатами премії 2012 року в області наук про життя стали:
Африка й Арабські країни
Професор Джилл Ферранте
Кафедра молекулярної фізіології рослин, Факультет молекулярної і клітинної біології
Університет Кейптауна (ПАР)
"За відкриття в області проблем виживання рослин в посушливих умовах"
Азія / Тихоокеанський регіон
Професор Інгрід Шеффер
Кафедра неврологічних досліджень у галузі педіатрії
Університет Мельбурна (Австралія)
"За виявлення генів, відповідальних за розвиток деяких форм епілепсії"
Європа
Професор Френсіс Ешкрофт
Професор-дослідник Королівського наукового товариства, Факультет фізіології, анатомії і генетики, Оксфорд (Великобританія)
"За відкриття в області механізмів секреції інсуліну і діабету у новонароджених"
Латинська Америка
Професор Сусан Лопес
Факультет генетики розвитку та молекулярної фізіології, Інститут біотехнологій, Національний університет Мексики, Куернавака (Мексика)
"За виявлення ролі ротавірусу у щорічній смертності 600 тисяч дітей"
Північна Америка
Професор Бонні Басслер
Факультет молекулярної біології, Прінстонський університет (США)
"За внесок у розуміння процесу хімічної взаємодії між бактеріями та удосконалення проти інфекційної терапії"