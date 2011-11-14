ЮНЕСКО назвало п’ятірку видатних жінок-науковців

Названі імена п`яти видатних жінок-учених з різних країн світу, які удостоєні премії ЮНЕСКО 2012 року в області наук про життя.

У висуненні кандидатів на присудження цих премій беруть участь близько тисячі вчених, що представляють міжнародну наукову громадськість.

Потім незалежне міжнародне журі під головуванням професора Гюнтера Блобеля (лауреата Нобелівської премії 1999 року з медицини) вибирає п`ять лауреатів.

Крім відзнаки, кожен з лауреатів отримає премію у розмірі 100 000 доларів.

Лауреатами премії 2012 року в області наук про життя стали:

Африка й Арабські країни

Професор Джилл Ферранте

Кафедра молекулярної фізіології рослин, Факультет молекулярної і клітинної біології

Університет Кейптауна (ПАР)

"За відкриття в області проблем виживання рослин в посушливих умовах"

Азія / Тихоокеанський регіон

Професор Інгрід Шеффер

Кафедра неврологічних досліджень у галузі педіатрії

Університет Мельбурна (Австралія)

"За виявлення генів, відповідальних за розвиток деяких форм епілепсії"

Європа

Професор Френсіс Ешкрофт

Професор-дослідник Королівського наукового товариства, Факультет фізіології, анатомії і генетики, Оксфорд (Великобританія)

"За відкриття в області механізмів секреції інсуліну і діабету у новонароджених"

Латинська Америка

Професор Сусан Лопес

Факультет генетики розвитку та молекулярної фізіології, Інститут біотехнологій, Національний університет Мексики, Куернавака (Мексика)

"За виявлення ролі ротавірусу у щорічній смертності 600 тисяч дітей"

Північна Америка

Професор Бонні Басслер

Факультет молекулярної біології, Прінстонський університет (США)

"За внесок у розуміння процесу хімічної взаємодії між бактеріями та удосконалення проти інфекційної терапії"

Українська правда. Життя