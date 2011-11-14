На Житомирщині згоріла школа
11:45, 14 листопада 2011Освіта
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І продуктовий магазин
У селищі Першотравенськ Баранівського району Житомирської області згоріла школа.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, пожежа в одноповерховій дерев’яній загальноосвітній школі І-ІІІ ступеня виникла 13 листопада о 01.00.
У будівлі була розташована також їдальня школи, продуктовий магазин та кімната будівельників.
За даними МНС, загиблих та постраждалих внаслідок пожежі немає.
Пожежу було локалізовано о 02.55. Вогнем знищено будівлю.
На місці пожежі працює оперативна група на чолі з начальником Баранівського РВ УМНС України в Житомирській області.
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