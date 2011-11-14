На Житомирщині згоріла школа

У селищі Першотравенськ Баранівського району Житомирської області згоріла школа.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, пожежа в одноповерховій дерев’яній загальноосвітній школі І-ІІІ ступеня виникла 13 листопада о 01.00.

У будівлі була розташована також їдальня школи, продуктовий магазин та кімната будівельників.

За даними МНС, загиблих та постраждалих внаслідок пожежі немає.

Пожежу було локалізовано о 02.55. Вогнем знищено будівлю.

На місці пожежі працює оперативна група на чолі з начальником Баранівського РВ УМНС України в Житомирській області.

