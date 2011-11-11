На Рівненщині під колесами авто загинув першокласник
20:34, 11 листопада 2011Освіта
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Водій каже, що не помітив дитину...
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, що сталася у місті Дубно на Рівненщині, загинув учень першого класу однієї з місцевих шкіл.
Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі відділу Державтоінспекції УМВС України в Рівненській області, хлопчик, який спробував перебігти дорогу у невстановленому місці, потрапив під автомобіль «ВАЗ».
Водій автомобіля сказав, що не помітив дитину, бо вона несподівано з`явилася на дорозі з-за маршрутки.
Дитина померла в автомобілі швидкої допомоги від важких травм.
Нині обставини ДТП з`ясовують слідчі.
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