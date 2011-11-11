Стрічки Тихого і Вроди відкриють фестиваль українського кіно в Кембриджі

Нові стрічки кращих сучасних українських режисерів буде продемонстровано в рамках Четвертого щорічного фестивалю українського кіно, що відбудеться 11-12 листопада в Кембриджі, Велика Британія.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Університету Кембриджу.

Сьогодні, 11 листопада, режисери Володимир ТИХИЙ та Марина ВРОДА представлять свої роботи у Кембриджі та поспілкуються з відвідувачами фестивалю, які з’їжджаються на цей захід з усієї Великої Британії. В.ТИХИЙ продемонструє короткометражні стрічки з нового спільного режисерського проекту «Україно, гудбай», який є продовженням сенсаційного проекту «Мудаки: Арабески». М.ВРОДА представить свою серію короткометражних стрічок, включно зі стрічкою «Хрест», яка здобула «Золоту пальмову гілку» на Канському кінофестивалі у 2011 р.

«Для нас велика радість і честь запросити Володимира ТИХОГО та Марину ВРОДУ представити нам свої видатні роботи», – сказав керівник Програми україністики в Університеті Кембриджу доктор Рорі ФІННІН. «Ці режисери сміливо розширюють звичні рамки кіномистецтва та висвітлюють гострі суспільні проблеми у своїх стрічках. Українське кіно відроджується, і ми щиро пишаємось можливістю представляти його британському глядачу», – додав Р.ФІННІН.

У суботу, 12 листопада, режисери О.ОНИШКО та С.ФАРХАТ представлять свою нову документальну картину «Три історії Галичини» - зворушливу історію єврейської сім’ї, української жінки та польського священика, які всупереч страхіттям нацизму та сталінізму зуміли зберегти сердечність і людяність.

Одночасно з Четвертим щорічним фестивалем українського кіно, в рамках Програми україністики в Університеті Кембриджу також буде проведено перший міжнародний симпозіум, присвячений кінематографу Ігоря САВЧЕНКА (1906-1950), роботи якого переважно невідомі на Заході. Учнями І.САВЧЕНКА були такі відомі кіномитці постсталінської доби як Марлен ХУЦІЄВ, Сергій ПАРАДЖАНОВ, Олександр АЛОВ та Володимир НАУМОВ.

Як зазначили у прес-службі, цей фестиваль проводиться в рамках Програми україністики в Університеті Кембриджу, яка діє за фінансової підтримки українського бізнесмена Дмитра ФІРТАША.

В рамках Програми україністики в Університеті Кембриджу викладаються курси української мови, літератури та культури. Окрім цього, регулярно проводяться такі громадські заходи, як відкриті лекції, виставки та літературні читання, що ставлять за мету популяризацію та сприяння дослідженню України у Великій Британії та за її межами.

Програму україністики було відкрито у 2008 році та засновано на постійній основі у 2010 році.

Більш детальну інформацію про програму дивіться на сторінці www.CambridgeUkrainianStudies.org.