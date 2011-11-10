Табачник: чиновники обов'язково мають володіти російською мовою

Міністр освіти і науки, молоді і спорту України Дмитро ТАБАЧНИК упевнений, що держчиновники обов`язково мають володіти російською мовою.

Про це він повідомив в інтерв`ю журналу "Обрати внимание".

Як повідомляє видання, міністр вважає, що "прийняття закону в новій редакції про мову, де на чолі будуть поставлені просто права людини, не більше й не менше здатне об`єднати всю країну".

Міністр підкреслив: "Хочеш бути чиновником, перебувати на держслужбі, будь ласка, ти маєш цілком вільно володіти двома мовами – українською і російською".

"Хочеш займатися приватним бізнесом, хочеш просто займатися художньою творчістю? Тебе ніхто не може змусити насильно вивчати одну з мов", - цитує слова міністра «Українська правда».

«Безглуздо доводити аксіому, що людина, котра володіє двома мовами, більш конкурентоспроможна, ніж та, що володіє одною. А людина, котра знає три або чотири мови, безперечно, конкурентоспроможніша, ніж людина з двома мовами», - заявив Д. ТАБАЧНИК.

За словами міністра, «безглуздо і аморально відмовлятися від того, що в нашій країні склалося історично».

«А всі школи України, як державні заклади, мають всім дати обов`язковий державний стандарт української мови і української літератури. І після закінчення школи прийняти державну атестацію у вигляді екзамену або тестування з цього предмету. Все, питання, мені здається, на цьому вичерпане», - підкреслив Д. ТАБАЧНИК.