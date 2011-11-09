У Луганську затримали організатора побиття 4 іноземних студентів

У Луганську затримано організатора побиття в центрі міста чотирьох іноземних студентів.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв`язків з громадськістю УМВС України в Луганській області.

Згідно з повідомленням, організатора затримано у порядку ст. 115 КПК України.

Проводяться оперативно-розшукові заходи щодо встановлення і затримання інших її учасників. Ведеться досудове слідство.

Як повідомляв УНІАН, в Луганську 1 листопада 25 невідомих у медичних масках побили іноземних студентів Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка. Порушені кримінальні справи за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) і ч. 2 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.