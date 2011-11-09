Нардепи сьогодні писатимуть диктант

Народний депутат Ірина ГЕРАЩЕНКО (фракція «Наша Україна - Народна самооборона») сьогодні разом з деякими колегами по депутатському корпусу писатиме Диктант національної єдності.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

І.ГЕРАЩЕНКО зауважила: “З колегами Олею ГЕРАСИМ’ЮК (народний депутат від НУ-НС) та іншими напишемо Диктант національної єдності, який щороку проводить Українське радіо”.

При цьому вона зазначила, що минулого року текст “був досить легкий, я пропустила одну кому, заробила 11 від професора”.

І.ГЕРАЩЕНКО закликала усіх приєднуватися, зазначивши, що “це важливо у часи, коли простір української мови у ЗМІ звужується”.

Як відомо, День української писемності та мови було встановлено указом Президента України Леоніда КУЧМИ в 1997 році. Його відзначають щороку 9 листопада на честь літописця Нестора - послідовника творців слов`янської писемності Кирила і Мефодія. З 2000 року у День української писемності та мови, на Українському радіо відбувається Всеукраїнський диктант національної єдності. Українці можуть взяти участь у написанні радіодиктанту та з’ясувати, наскільки добре знають рідну мову, а ще – продемонструвати солідарність з усіма, хто любить і шанує рідне слово, хоче, щоб українці спілкувалися українською мовою, зміцнювали її позиції та розширювали сферу застосування.

Перевірятимуться лише диктанти, надіслані 9 і 10 листопада. Дату відправлення визначатимуть за штемпелем на конверті. Адреса Українського радіо: Київ-1, Хрещатик, 26. Індекс – 01001.

Диктант розпочнеться сьогодні о 13.30 на Українському радіо.