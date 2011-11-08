Табачник: я ж не переможець конкурсу краси, щоб усім подобатися

Студентам фігура міністра абсолютно байдужа.

Про це заявив міністр освіти Дмитро Табачник в ефірі 5 каналу, повідомляє Укрправда.

"Я ж не переможець конкурсу краси, щоб усім подобатися. Більш того, будь-які реформи вони ніколи не можуть викликати підтримки не те, що всього суспільства, навіть більшої її частини", - зазначив він.

При цьому міністр уточнив, що в 2010 році "мітингів на підтримку було більше, ніж мітингів протесту".

На питання хто їх організовував, Табачник заявив: "Політичні сили".

"Ну, повірте, що в своїй більшості студентам фігура міністра абсолютно байдужа. Якби їх не просили, не організовували, не заохочували", - пояснив він.

Міністр уточнив, що "знає і тих, і інших".

"І ні тих, ні інших не заохочую", - додав Табачник.

Українська правда