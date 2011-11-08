На Тернопільщині у школі раптово помер дев’ятикласник.

Як повідомив кореспондента УНІАН в. о. начальника обласного управління світи Володимир ДОЛИННИЙ, трагедія сталася учора після 4-го уроку в селі Іванчани Збаразького району.

«Після уроку фізики учні вибігли на баскетбольний майданчик одразу біля школи. Хлопець кинув м’яча іншому і після цього одразу впав на землю. Поруч розташована сільрада та амбулаторія, то до нього швидко викликали лікаря, окрім медсестри на місці був лікар із Збаража, то вони почали колоти все необхідне, проводити дії з реанімації», – повідомив В.ДОЛИННИЙ.

Невдовзі, за його даними, до школи прибула швидка медична допомога. Однак хлопець помер по дорозі до лікарні.

«Що стало причиною смерті, буде з’ясовано після розтину. Наразі припущень немає, оскільки хлопець був фізично розвинутий, на здоров’я не скаржився, брав участь у спортивних змаганнях», – зазначив В.ДОЛИННИЙ.