Табачник хоче вирішити те, що не вирішили з часів Толстого і Достоєвського

Середня заробітна плата у сфері освіти перевалила вперше за 2 тисячі гривень.

Про це заявив міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро Табачник в ефірі 5 каналу, повідомляє Українська правда.

"На сьогоднішній день середня зарплата в освіті перевалила вперше за 2 тисячі. Це, звичайно мало. Але, тим не менш, становище значно краще, ніж у медиків та працівників культури", - зазначив він.

При цьому міністр уточнив, що "вчителів, на жаль, більше, ніж школярів".

"Міністерство внесло пропозицію уряду про те, щоб випускники педагогічних спеціальностей, скажімо хоча б ті, які закінчили університет з червоним дипломом, приходили (до школи) і відразу зі старту отримували не перший кваліфікаційний розряд, а вищий. І зарплату на 20-25 % вище", - розповів він.

"Якби ви подивилися на слова Льва Толстого, або Федора Михайловича Достоєвського, чи Івана Семеновича Нечуй-Левицького, написані 100-120 років тому про становище вчителя у школі, коли повну середню освіту одержували тільки 4% населення в гімназіях та вищих училищах, то, на жаль, і 120 років тому, потрібно визнати, що зарплата педагога не була найвищою", - зазначив міністр.

"Мова йде про те, щоб цілим комплексом заходів підняти престиж цієї спеціальності", - уточнив Табачник.

"Одне можу сказати чесно, якщо ви хочете багато заробляти і не любите дітей, не йдіть у вчителя", - підсумував він.