За курсову, скачану з інтернету, виганятимуть з інституту

Після громадського обговорення і піврічного доопрацьовування законопроект «Про вищу освіту» знову зазнав ряд змін, пише видання «КомерсантЪ-Украина» (№182 від 07.11.2011 р.).

Зокрема, у ньому з`явилося поняття "плагіат" - "відтворення письмово чужого тексту, опублікованого на паперовому чи електронному носієві, під своїм іменем без посилання на автора". Встановлення фактів плагіату, згідно з документом, може стати приводом для відрахування студента з вузу, так само, як заборгованість за навчання чи неуспішність. При цьому механізму контролю автентичності студентських робіт законопроект не містить.