Законопроект про вищу освіту відкриває можливості для корупції

У студентській профспілці "Пряма дія" вважають, що остаточна версія законопроекту «Про вищу освіту» не враховує думки студентів і дає можливості для корупції.

Про це пише видання «КомерсантЪ-Украина» (№182 від 07.11.2011 р.).

"Плата за навчання може змінюватися на розсуд вузу, що може використовуватися як інструмент фінансового тиску на студентів. Це комерціалізація освіти", - заявив "Ъ" активіст профспілки Андрій МОВЧАН. Він побоюється, що вступ до вузу на підставі атестата про середню освіту "поверне корупцію в школи". "Батькам знову потрібно буде давати хабарі вчителям, аби їхні діти одержали гарний атестат", - упевнений активіст.

Як відзначає видання, після громадського обговорення і піврічного доопрацьовування законопроект «Про вищу освіту» знову зазнав ряд змін. Так, у ньому з`явилося поняття "плагіат" - "відтворення письмово чужого тексту, опублікованого на паперовому чи електронному носієві, під своїм іменем без посилання на автора". Встановлення фактів плагіату, згідно з документом, може стати приводом для відрахування студента з вузу, так само, як заборгованість за навчання чи неуспішність. При цьому механізму контролю автентичності студентських робіт законопроект не містить.

Президент НАУКМА Сергій КВІТ, який брав участь у доопрацюванні законопроекту, залишився невдоволеним остаточною редакцією, назвавши її "авторитарною". "Судячи з документу, держава має намір продовжувати втручатися в академічну діяльність університетів: приймати захист дисертацій, присуджувати вчені звання і ступені, визначати переліки спеціальностей для вузів. У всьому світі цим уже давно займаються самі університети, і лише нас продовжують повертати на пострадянський освітній простір", - зазначив С.КВІТ.

Водночас розширення автономії вузів, зокрема у фінансовій сфері, за словами першого заступника голови Комітету Верховної Ради з питань освіти і науки Максима ЛУЦЬКОГО (Партія регіонів), є одним з головних трендів законопроекту. У документі мовиться, що розмір мінімальної стипендії не може бути меншим за середній прожитковий мінімум (нині - 934 грн.). Якщо ця пропозиція буде підтримана депутатами, стипендія виросте практично вдвічі - зараз у вузах III-IV ступеня акредитації студенти одержують від 530 грн. на місяць.

Законопроект розширює фінансову автономію вузів, зокрема, дозволяючи їм надавати студентам платні послуги, перелік яких встановлюватиметься урядом, і самостійно витрачати одержані кошти. Розмір плати за навчання вузам пропонується фіксувати в контракті із студентом, при цьому в ч.7 ст.67 обумовлюється, що сума може мінятися з урахуванням "визначеного в установленому порядку офіційного індексу інфляції за попередній календарний рік".

"Погоджуючись на контрактне навчання, студент купує плату послугу, ціна якої може варіюватися залежно від економічної обстановки в країні. Адже ніхто не заважає студентові сплатити одразу за весь термін навчання за однією ціною, не чекаючи зміни собівартості", - вважає М.ЛУЦЬКИЙ.

Узгоджений, як стверджують в уряді, з представниками профспілкових й академічних кіл документ налічує 85 сторінок. Як припустив М.ЛУЦЬКИЙ, документ може бути схвалений парламентом ще до кінця листопада.

Як повідомлялося, початковий варіант законопроекту "Про вищу освіту", розроблений за безпосередньої участі міністра освіти і науки Дмитра ТАБАЧНИКА, був обнародуваний МОН в листопаді 2010 року. Зокрема, документ надавав вузам право щорічно проводити перерахунок плати за контрактне навчання з урахуванням інфляції; узаконював проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) і нові правила прийому до вишів: на підставі результатів ЗНО, середнього балу атестата й творчого конкурсу. Виші в законопроекті пропонувалося класифікувати за кількістю студентів: університет - не менш як 10 тис., академія - 3 тис., коледж - 1 тис. чоловік.

Запропоновані норми викликали масові акції протесту студентів і критику академічного співтовариства. Після цього за розпорядженням Президента Віктора ЯНУКОВИЧА законопроект було направлено на доопрацювання.