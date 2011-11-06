Чиновники Міносвіти потрапили у власну пастку

У пастку, розставлену школам, потрапили й самі чиновники Міносвіти. Так, нинішнього року київська гімназія №191 ім. П.Тичини, в якій навчається дитина одного з керівників освітнього відомства, також не отримала достатньої кількості навчальної літератури. Про це пише газета "Дзеркало тижня".

Розгніваний батько надіслав перевірку до столичного управління освіти з метою встановити, чому так сталося і хто в цьому винен. Подейкують, що після цього «наїзду» відомий навчальний заклад отримав удосталь підручників. Але ж далеко не кожній школі випало щастя навчати чад високопосадовців.

У найскрутнішому становищі із забезпеченням навчальною літературою опинилися заклади професійно-технічної освіти. Зважаючи на те, що контингент учнів таких навчальних закладів найменш соціально захищений, це особливо прикро.

За результатами аудиту Рахункової палати України, «заяви про оновлення змісту професійно-технічної освіти шляхом видання сучасних підручників, посібників, навчально-методичної літератури тощо залишилися декларативними». «На 2010 рік у проектних показниках державного замовлення, надісланих до Мінекономіки, видання підручників для ПТНЗ... не передбачено. У результаті таких дій МОН рівень забезпечення ПТНЗ підручниками з профтехциклу станом на 01.09.2010 становив 77% від потреби, а підручниками із загальноосвітніх дисциплін — 67%».

Галузевою цільовою програмою «Підручник для професійно-технічних навчальних закладів» на 2010-2012 рр. передбачено видання 53 найменувань таких підручників. Проте виконання зазначеної програми не підкріплене коштами.