В Україні масово закриваються приватні школи

Після того, як держава відмовилася від підтримки приватних шкіл, в 1997-2000 роках почався процес відмирання приватних навчальних закладів, тому що більшості батьків стало не по кишені оплачувати витрати, що зросли.

Наразі уже можна говорити про практично повне вимирання в Україні приватної шкільної освіти, пише "Дело".

Викладачі нагадують, що сьогодні державою насаджується однакова система освіти, у той час як у всьому світі пріоритетною є приватна освіта. Так, частка приватної середньої освіти в Європі нерідко становить понад 70%. В Україні співвідношення наближається до нуля (деякі експерти говорять про 0,01%).

Свою частину в "добивання" ринку приватної середньої освіти внесла криза.

За даними Асоціації приватних шкіл, тільки за 2009-й рік призупинили свою роботу близько сотні приватних навчальних закладів, і на той момент в Україні їх залишалося 154.

Головна причина - ведення бізнесу для власників стало нерентабельним і втратило всякий сенс. Ті, хто залишилися на ринку, істотно втратили в доходах: щоб зупинити масовий відтік учнів, вони змушені були знизити тарифи. Хоча це не допомогло зупинити відтік учнів через різке зниження доходів у батьків.

Представники приватних шкіл вже неодноразово зверталися до влади з проханням про надання пільг, але поки серйозних зрушень у цьому напрямку не видно.

Українська правда. Життя