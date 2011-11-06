У двох вишах Львова виявили півсотні фальшивих дипломів

З початку року у Львівському національну університеті імені Івана Франка та НУ "Львівська політехніка" виявлено близько півсотні фальшивих дипломів.

У вишах зазначають, що в останні роки до них стали частіше звертатися як державні, так і приватні структури, щоб перевірити документи про вищу освіту своїх працівників, повідомляє Zaxid.net.

"Цього року до нас надійшло понад 700 запитів, але на 2 100 осіб, від різних структур щодо перевірки дипломів. Я не можу сказати, що ми виявляємо багато фактів підробок, але й не без цього. У 2011 році таких зафіксували вже більше десятка", – заявив в ефірі ток-шоу "Відверта розмова" перший проректор ЛНУ ім. І.Франка Василь Височанський.

Водночас проректор з науково-педагогічної роботи НУ "Львівська політехніка" Дмитро Федасюк заявив, що у їх виші "липових" дипломів цьогоріч виявлено більше.

"Ми маємо цього року вже 350 звернень і близько трьох десятків випадків, коли достовірність дипломів не підтвердилася", – наголосив Дмитро Федасюк.

Нагадаємо, під час перевірки дипломів працівників Львівської міської ради виявилося, що Ігор Гуменчук під час працевлаштування подав фальшивий диплом НУ "Львівська політехніка". Відповідно, від НУ "Львівська політехніка" мерія міста отримала інформацію, що диплом серії КА №024782 від 30.06.1997 року університет "Львівська політехніка" не видавав.

Крім того, раніше за фальшивий диплом звільнено начальника управління освіти Львівської міської ради Володимира Огуру. Всі матеріали щодо нього передано правоохоронним органам.

Українська правда. Життя